Memy o języku polskim rozbawiły do łez niejednego internautę. Zobacz popularne grafiki z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

Tematem memów stał się również język ojczysty

Wśród najpopularniejszych obrazków z humorem, które na bieżąco są publikowane w internecie przez użytkowników sieci znalazły się również memy o języku polskim. Jak się okazuje, rozbawiły one do łez niejednego internautę, bowiem twórcy tych grafik z przymrużeniem oka potraktowali wiele aspektów, związanych z użytkowaniem naszej mowy narodowej. Autorzy humorystycznych obrazków wykorzystali do tego między innymi przykłady z błędami ortograficznymi bądź niewłaściwie zastosowaną interpunkcją. Innym zabawnym grafikom komizmu nadały konkretne skojarzenia czy konteksty źle użytych słów. Użytkownicy sieci śmieją się też z łamańców językowych oraz z dowcipnych sytuacji, towarzyszących obcokrajowcom podczas nauki polskiej mowy. Ponadto dystansem odnoszą się również do uczniowskich sposobów postrzegania języka ojczystego jako przedmiotu w szkole. Zestawiają polskie słowa z obcojęzycznymi i odwołują się do konstrukcji zdaniowych, które, wyrwane z kontekstu mogą brzmieć bardzo komicznie.