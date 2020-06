Mieszkańcy Chabrów: mycie elewacji wypłoszyło nam ptaki z osiedla i zniszczyło zieleń

- Do budynku nie dało się wejść, żeby nie zostać popryskanym chlorem, bo wiatr rozwiewał mgiełkę tej substancji. Nikt nie pilnował, żeby ludzie szli dookoła, a przecież ryzyko zachlapania oczu było spore - skarży się mieszkanka budynku przy ul. Chabrów 10-22 w Opolu, czyli tzw. deskowca. - Zieleń jest spalona. Z osiedla zniknęły ptaki, które gniazdowały w krzewach przy budynku. Dlaczego takie rzeczy robi się w środku sezonu, gdy ta zieleń jest schronieniem dla ptaków odchowujących młode i dla drobnych zwierząt, m.in. jeży. Skoro ten preparat wypalił rośliny, to aż strach pomyśleć co by było, gdyby dostał się do oczu.

Prace na osiedlu trwają od kilku dni. Firma, korzystając z podnośników, czyści elewację myjkami natryskowymi. Prezes spółdzielni mieszkaniowej zapewnia, że preparat jest bezpieczny dla życia i zdrowia mieszkańców.