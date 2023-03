Mieszkańcy Czarnowąsów i Dobrzenia Wielkiego zapłacą mniej za ciepło. ECO uwzględni niższe stawki także w rozliczeniu za ostatnie miesiące Redakcja

Spółce ECO, która dostarcza ciepło do 1300 domów w Dobrzeniu Wielkim i Czarnowąsach, został zaproponowany upust cenowy ECO

Dzięki zmianie przepisów prawa regulujących rynek ciepła możliwa będzie obniżka ceny ciepła w Czarnowąsach i Dobrzeniu Wielkim. Oznacza to, że rachunki mieszkańców zmniejszą się o ok. 40 proc. Nowe, niższe ceny i stawki zostaną uwzględnione również w rozliczeniu za okres od stycznia tego roku i będą obowiązywać do końca roku.