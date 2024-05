Mieszkańcy Dobrzenia Wielkiego będą blokować drogę. W ten sposób chcą walczyć o dokończenie budowy obwodnicy. Czy to pomoże?

Dorota Michniewicz-Rybarz ze Społecznego Komitetu Dokończenia Budowy Obwodnicy wyjaśnia, dlaczego mieszkańcy zdecydowali się na protesty.

- Od lat nasz społeczny komitet stara się przekonać decydentów do dokończenia budowy obwodnicy. Próbowaliśmy spotkać się z prezydentem Opola i marszałkiem województwa, aby omówić tę kwestię, ale do tej pory nasze prośby zostały zignorowane. W styczniu tego roku dwukrotnie zwróciliśmy się do wojewody z prośbą o zorganizowanie spotkania, jednak nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi – mówi Michniewicz-Rybarz.