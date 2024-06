Osobowość Roku 2023. Oni mają szansę na zdobycie prestiżowych tytułów!

Osobowość Roku, wielki plebiscyt prowadzony w całej Polsce przez dzienniki regionalne i serwisy internetowe wydawnictwa Polska Press, to nasza najważniejsza i najbardziej prestiżowa akcja. To swojego rodzaju hołd nieustannego wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju osób nominowanych. Co roku, głosami naszych Czytelników, doceniamy tych, którzy mają chęci i siły, aby działać na rzecz innych i rozwoju lokalnej społeczności. Prestiżowe nagrody za działania w 2023 roku zostaną przyznane w miastach i powiatach naszego regionu, a także na szczeblu całego województwa. Plebiscyt zakończy ogólnopolski finał, który wyłoni laureatów głównych tytułów Osobowość Roku Polski 2023.

Głosowanie prowadzone jest w pięciu kategoriach: Kultura, Działalność społeczna i charytatywna, Biznes oraz Polityka, samorządność i społeczność lokalna i Nauka. Dziś przedstawiamy liderów głosowania, którzy mają szansę na zdobycie prestiżowych tytułów. To Oni są doceniani przez naszych Czytelników i zdobyli, jak do tej pory, największą liczbę głosów. Ale rywalizacja w plebiscycie nadal trwa, a każdy uczestnik ma szansę na zwycięstwo.