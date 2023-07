Mieszkania Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej powstaną w Prudniku. Sprawdzamy wady i zalety tego programu

Przed rokiem Prudnicki TBS szukał lokatorów do 16 mieszkań w bloku, który miał zbudować przy ul. Frankla w Prudniku na podobnych zasadach jak SIM. Ostatecznie nie udało się zrekrutować chętnych na wszystkie lokale i przygotowania do budowy zawieszono. SIM Opolskie Południe chce przy tej samej ulicy zbudować blok na 32 mieszkania. Czy znajdzie lokatorów?

Mniejszy kredyt, niższy czynsz

Oferta SIM jest nieco bardziej korzystna dla lokatorów. Gmina, a potem SIM dostały na starcie 3 miliony złotych rządowego dofinansowania, którego nie miał TBS. Dzięki tym pieniądzom spółka może wziąć mniejszy kredyt na budowę, a więc przyszły czynsz lokatorów też będzie mniejszy.

Zgodnie z ustawą o wsparciu dla budownictwa społecznego, czynsz w mieszkaniu SIM nie może przekroczyć rocznie 4 procent wartości odtworzeniowej mieszkania, która co pół roku jest wyliczana przez wojewodę. W tej części województwa to obecnie (do października br.) 5187 złotych za metr kwadratowy mieszkania, tak więc czynsz nie może być wyższy niż 17,29 złotego za metr powierzchni. Przy 50 metrowym lokalu to wynosi 864 złote, do których trzeba doliczyć koszty eksploatacji – wodę, ścieki, ogrzewanie.