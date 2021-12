Mieszkania tanie jak barszcz! Własna nieruchomość już za cenę metra kwadratowego nowego lokum

Okazuje się, że - pomimo radykalnego wzrostu cen nieruchomości - lista dostępnych mieszkań obejmuje kilkanaście propozycji. To zarówno kawalerki, jak i mieszkania kilkupokojowe.

Opolskie - tanie mieszkania. Własny dom już za 6 tys. zł

Mając 95 tys. zł można kupić mieszkanie do gruntownego remontu lub wykończenia (to atut dla osób, które chciały urządzić swoje lokum od podstaw), jak i nieruchomości gotowe do zamieszkania.