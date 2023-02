Mieszkania tanieją, ale nie w Opolu. Mamy najnowsze dane na ten temat. Związek Banków Polskich przedstawił swoje analizy

Rok 2021 był w Polsce rekordowym pod względem udzielonych kredytów hipotecznych na zakup mieszkania czy budowę domu. Polacy zdecydowali się wziąć 250 tysięcy takich kredytów. W roku kolejnym – 2022, nastąpiło gwałtowne załamanie koniunktury, liczba nowych kredytów spadła o ponad połowę, do 126 tysięcy. W roku 2023 według szacunków Związku Banków Polskich nowych kredytów hipotecznych może być ok. 85 – 90 tysięcy.

Jedną z głównym przyczyn załamania był gwałtowny wzrost kosztów obsługi kredytu. W ciągu ostatniego roku wskaźnik WIBOR, według którego naliczane są raty kredytowe, podniósł się z 1,75 procenta do 6,75 proc. Spadła też tzw. zdolność kredytowa Polaków, a ceny w budownictwie ciągle rosły.

Słaba akcja kredytowa przenosi się na budownictwo, choć tu skutki odczuwane są z opóźnieniem. W 2022 roku w Polsce oddano do użytku 238,6 tysiąca nowych mieszkań i domów, co jest najwyższym wynikiem od 1979 roku. Polacy kończyli budowy, na które pobrali kredyty rok czy dwa lata wcześniej. Jednak już sprzedaż nowych mieszkań przez deweloperów spadła o 38 procent w stosunku do roku 2021. O 30 procent (o 77 tysięcy lokalni) zmniejszyła się liczba rozpoczętych budów mieszkaniowych.