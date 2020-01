Mikrorachunek podatkowy. Dla kogo jest i jak go założyć?

Jeżeli jesteś osobą fizyczną i będziesz mieć do zapłaty podatek z rozliczenia rocznego PIT za 2019 r., to przed jego zapłatą upewnij się, że znasz numer swojego mikrorachunku podatkowego. Możesz go sprawdzić w każdej chwili w generatorze. Pamiętaj, że mikrorachunek podatkowy służy tylko do wpłat podatku. Zwroty nadpłat będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na twój ROR.