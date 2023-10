Rusza największa inwestycja w historii Opolszczyzny. Jej wartość to prawie 8 miliardów złotych

Fabryka iONWAY to największa inwestycja w historii regionu

Przedsiębiorstwa, które zdecydowały się zainwestować tak duże pieniądze na terenie powiatu nyskiego to Grupa Umicore i należąca do grupy Volkswagen spółka PowerCo. To będzie ich trzecia inwestycja w Polsce i druga, w ramach której produkowane będą katodowe materiały akumulatorowe na potrzeby klientów z europejskiej branży motoryzacyjnej.

- Jesteśmy przyzwyczajeni, że politycy często mówią, że coś jest historyczne, ale to z całą pewnością jest inwestycja historyczna dla województwa opolskiego. Pozyskaliśmy inwestora, który przynosi inwestycję wartą prawie 8 miliardów – mówił w trakcie konferencji wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa, ogłaszając nową inwestycję w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego.

Budowa fabryki akumulatorów ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Rozpoczęcie produkcji zaplanowano z kolei na 2026 rok.