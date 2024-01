Ruszyła budowa fabryki IONWAY pod Nysą. To jedna z największych inwestycji w Polsce

O tym, że pod Nysą postanie fabryka, która będzie zaopatrywała w baterie elektryczne koncern Volkswagen informowaliśmy na początku października. Teraz inwestycja ruszyła, o czym poinformował Kordian Kolbiarz, burmistrz Nysy

- IONWAY to inwestycja, o wartości ponad 8 miliardów złotych! Jest to jedna z największych inwestycji w Polsce i największa w historii Nysy! IONWAY będzie produkował materiały katodowe dla pojazdów elektrycznych dla marki Volkswagen! IONWAY to blisko tysiąc nowych miejsc pracy! Działamy! – informuje burmistrz Nysy.