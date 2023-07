Ministerstwo Zdrowia poszło na wojnę z receptomatami. Lekarz nie może mieć więcej niż 80 pacjentów dziennie

Tymczasem w ostatnich miesiącach w Internecie pojawiły się tzw. receptomaty. To portale internetowe, gdzie pacjent sam określa swoje dolegliwości, odpowiada na internetową ankietę dotyczącą jego stanu zdrowia, a potem dostaje e-receptę na lek od lekarza „z Polski”, który go nigdy nie widział. Koszt usługi – 79 złotych.

Recepta to recepta

E-recepta, wystawiona przez receptomat, dla cyfrowego systemu e zdrowie nie różni się od zwykłej recepty. Ministerstwo Zdrowia szacuje, że ok. 300 lekarzy (na 170 tysięcy lekarzy medycyny w Polsce) jest związanych z firmami, prowadzącymi receptomaty i decyduje się na wystawianie ogromnej liczby recept. System elektroniczny pozwala błyskawicznie wyłapać takie osoby i określić skalę ich działalności. Jak mówił 30 czerwca minister zdrowia Adam Niedzielski – 10 lekarzy wystawiło w ciągu roku od 100 do 400 tysięcy recept. W ich przypadku resort zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia kilku przestępstw, min. oszustwa i narażenia na niebezpieczeństwo zdrowia publicznego. Wcześniej resort zdrowia zawiadomił Naczelną Izbę Lekarską o 28 lekarzach przekraczających etyczne limity, oczekując uch ukarania. Izba zareagowała apelem do środowiska.

Rekordzista zbada w 2 minuty

W poniedziałek 3 lipca minister zdrowia metodami administracyjnymi ograniczył liczbę recept, przyjmowanych przez system informatyczny. Limit to 80 pacjentów w ciągu 10 godzin pracy i 300 wystawionych recept. Co najmniej 7,5 minuty poświęcone statystycznemu pacjentowi. Pytany o to w Sejmie wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski stwierdził, że ustawa o zawodzie lekarza nakłada na lekarzy obowiązek zbadania pacjenta, przeprowadzenia wywiadu przed postawieniem diagnozy i wyborem medykamentów. Minister Niedzielski mówił o dwóch znanych przypadkach, gdy po wypisaniu przez receptomat leków doszło do ich przedawkowania.