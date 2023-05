Miss Dolnego Śląska 2023 i Miss Nastolatek z mocnym akcentem opolskim. Kinga Kałmucka z Zawadzkiego pierwszą wicemiss!

Na finałowej gali we Wrocławiu wybierano Miss Województwa Dolnośląskiego 2023 oraz Miss Nastolatek.

Podczas gali finałowej konkursu zaprezentowało się 40 finalistek ubiegających się o tytuł Miss Województwa Dolnośląskiego oraz 26 kandydatek do korony Miss Nastolatek Województwa Dolnośląskiego. Konkurs piękności we Wrocławiu stanowi eliminacje do finału konkursu Polska Miss 2023.

Wśród finalistek konkursu Miss Województwa Dolnośląskiego były dwie Opolanki:

Martyna Kierat z Opola,

Daria Szewczyk z Gogolina.

Wśród finalistek konkursu Miss Nastolatek 2023 była również piękna Opolanka:

Kinga Kałmucka z Zawadzkiego.

15-letnia Kinga Kałmucka z Zawadzkiego zdobyła tytuł I Wicemiss Nastolatek Dolnego Śląska 2023!

21-letnia Martyna Kierat z Opola zdobyła zieloną kartę, uprawniającą do udziału w ćwierćfinale Polska Miss 2023.