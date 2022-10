Mobilne Centrum Edukacyjne przyjechało do Opola na konferencję o nowoczesnych technologiach w szkole

Charakterystyczna ciężarówka MCE wróciła na trasę po pandemicznej przerwie. Podczas wczorajszych warsztatów i zajęć prezentujących nowinki technologiczne opolscy uczniowie mogli zanurzyć się w świecie wirtualnej nauki i odkryć tajniki robotyki. Multimedialna klaso-pracownia „iLAB”, wirtualna rzeczywistość oraz gry 3D, a także możliwość poznania najnowszych urządzeń interaktywnych takich jak interaktywne tablety, tablica oraz podłoga, kostki iMO-LEARN, okulary wirtualnej rzeczywistości, roboty do nauki programowania, stół oraz flipchart z ciekawymi aplikacjami do prowadzenia zajęć edukacyjnych to tylko niektóre z dostępnych atrakcji. Tu dzieci uczą się podstaw programowania, a nauczyciele dowiadują, jak połączyć technologię z klasycznym podręcznikiem i wzbogacić swój warsztat pracy.

Edukatorzy MCE nie tylko pokazują, jak technologie XXI wieku w łatwy sposób wprowadzić do zajęć szkolnych, ale także zapraszają do zainteresowania się bogatą ofertą programów edukacyjnych realizowanych w ramach Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Wczoraj w Opolu odbyła się regionalna konferencja poświęcona programom eTwinning oraz Erasmus+. Swoimi doświadczeniami dzielili się nauczyciele z Kluczborka, Ozimka i Nysy, którzy mają na koncie wiele projektów edukacyjnych.