Ten edukacyjny plac zabaw to petarda. Wsiadasz na rower i ładujesz telefon albo podglądasz dżdżownice

Edukacyjny plac zabaw mieści się przy ul. Powstańców Śląskich 19 i jest ogólnodostępny. Można z niego korzystać od godz. 7 do 19.

Dopełnieniem ekoplacu są piękne murale oraz elementy dekoracyjne, pochodzące z recyklingu. Stworzenie tego miejsca kosztowało ponad pół miliona złotych.

- Pieniądze na ten cel pochodzą z gospodarki śmieciowej, czyli z tych zasobów, które wpłacają mieszkańcy, płacąc za odpady komunalne – wyjaśnia Renata Ćwirzeń-Szymańska, skarbnik miasta Opola. – Edukacyjny plac zabaw pozwoli od najmłodszych lat budować świadomość w zakresie gospodarki śmieciowej i to jest bardzo ważne, bo połączenie edukacji z zabawą przynosi świetne efekty. Plan jest taki, że podobne place pojawią się we wszystkich przedszkolach w naszym mieście. To jest oczywiście plan rozłożony na lata, ale już w tym roku zamierzamy wydać na ten cel kilka milionów.