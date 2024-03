Będą lepsze warunki do nauki dla uczniów z niepełnosprawnościami. Tak wygląda budynek po remoncie

Temat warunków, w jakich uczą się dzieci z niepełnosprawnościami w Opolu, wywołany został podczas ostatniej sesji rady miasta. Wtedy to grupa rodziców apelowała do władz, by w mieście powstała nowa szkoła specjalna. Jako najważniejsze problemy funkcjonującej już szkoły specjalnej nr 13 podawano wtedy problemy z infrastrukturą i dowożeniem dzieci na zajęcia odbywające się w różnych lokalizacjach.

Prezydent Opola odpowiedział wtedy, że postara się o to, żeby znaleźć zewnętrzne finansowanie na budowę nowej szkoły. Do tego czasu uczniowie z niepełnosprawnościami mają uczęszczać jednak na zajęcia do istniejących budynków.