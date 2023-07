Most w Ozimku został wyremontowany. Teraz mogą po nim jeździć ciężarówki. Nie było przecinania wstęgi, aby nie zakłócać ruchu.

- Całkowity koszt tego zadania wyniósł 3,2 mln złotych, z czego połowę pokryliśmy dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Ministerstwa Infrastruktury. Jest to znaczące wsparcie, które umożliwiło nam przeprowadzenie tej ważnej inwestycji - mówi Henryk Lakwa, starosta opolski.

Most przeszedł wszystkie niezbędne odbiory techniczne, został oddany do użytku pod względem technicznym, natomiast teraz został otwarty oficjalnie, ale bez zwyczajowego przecinania wstęgi, by nie zakłócać ruchu i nie utrudniać życia kierowcom, rowerzystom i pieszym.

- W ramach modernizacji mostu, oprócz wzmocnienia konstrukcji, wybudowane zostały nowe chodniki, jezdnia, wyremontowano poręcze. - Te dodatkowe elementy infrastruktury stanowią istotne udogodnienia dla naszych mieszkańców i użytkowników mostu. Po modernizacji obiekt będzie służył mieszkańcom przez wiele dekad - mówi Leonarda Płoszaj, wicestarosta opolski.

Uroczystość otwarcia mostu miała charakter spotkania podsumowującego inwestycję realizowaną przez Powiat Opolski na terenie gminy Ozimek.