Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Program, bilety, atrakcje

Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Parking

Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Bilety i godziny otwarcia

Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Targi Kielce lokalizacja

Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Finał plebiscytu Mistrzowie Motoryzacji

Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Koncert zespołu PRO8L3M

Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Classicauto Market

Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Gwiazdy motoryzacji i coś dla najmłodszych

Goście specjalni MUBI DUB IT 2024

Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Jakie atrakcje przygotowano?

Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Jakie atrakcje przygotowano?

Podczas imprezy będziecie mogli zobaczyć pojazdy, które są kwintesencją modyfikacji na najwyższym poziomie. Nie ma tu miejsca dla plastikowych aut obwieszonych spojlerami. To efekt ciężkiej pracy i włożonego serca prawdziwych pasjonatów tuningu. Projekty nierzadko przygotowane są przez całe miesiące i dopieszczone w najdrobniejszych szczegółach.

W tym przypadku to nawet nie jest wiejski tuning. Motoryzacyjne dziwolągi, które odznaczają się wysoką kreatywnością właścicieli. Szkoda, że na dobrych zamiarach się skończyło. Zobacz najgorsze…

Przed halą rozstawiony zostanie specjalny tor do jazdy w poślizgach kontrolowanych czyli driftcie. Widzowie będą mogli skorzystać z możliwości przejażdżki autami o mocy ponad 800 koni mechanicznych z zawodowymi kierowcami w ramach Drift Taxi.

Goście specjalni MUBI DUB IT 2024

Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Gwiazdy motoryzacji i coś dla najmłodszych

W ramach wydarzenia odbędą się również liczne spotkania z ludźmi świata motorsportu. Ambasadorami tegorocznej edycji będą m.in. Grzegorz Duda, Patryk Mikiciuk i Robert Michalski, prowadzący programy motoryzacyjne w stacji TVN Turbo. Pierwszy z nich przyjedzie do Kielc z dwoma autorskimi projektami, w tym jednym, który widzowie śledzić mogą w programie „Duda kontra Szafrański”. Ciekawe egzemplarze pokażą też Patryk Mikiciuk z „Automaniaka” i Robert Michalski znany z programu „Zawodowi handlarze”.

Do Kielc zawitają także związani ze stacją TVN Turbo Krystian Plato, który będzie prowadzącym giełdę klasyków oraz Adam Kornacki ambasador firmy Rotinger polskiego producenta tarcz oraz bębnów hamulcowych tuningowych i sportowych, która także będzie obecna na festiwalu. Z własnym projektem przyjedzie popularny youtuber Karol Jagoda z kanału Jagodowy TV. Goście specjalni pojawią się w specjalnej strefie wraz z własnymi autami oraz na scenie, gdzie dzielić się będą historiami związanymi z ich zainteresowaniem motoryzacją.

Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Classicauto Market

Giełda klasyków to obowiązkowy punkt czerwcowego Mubi Dub It Tuning Festival! Największa w Polsce giełda aut klasycznych i zabytkowych to miejsce, w którym można kupić unikalne modele aut, jak np. Mercedesy z 1937 i 1938 roku. Podczas ostatniej edycji różnorodność propozycji była ogromna, a wartość wszystkich aut wynosiła około 8 milionów złotych. Organizatorem giełdy klasyków jest Magazyn Classicauto. Znajdziecie tu także drobne gadżety reklamowe sprzed kilu dead, rowery Jubilat i oczywiście zabytkowe auta z naklejką „sprzedam”.