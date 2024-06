Ruszył remont ul. Wrocławskiej w Opolu. Są już utrudnienia w ruchu

We wtorek 11 czerwca rano ruszyły pierwsze prace związane z remontem na ulicy Wrocławskiej w Opolu. Drogowcy zaczną od przebudowy wyspy rozdziału ruchu na wysokości stacji paliw Shell przy skrzyżowaniu Wrocławskiej z Partyzancką i Domańskiego.

- Skorygowany zostanie tam łuk, ponadto wymienione lub ustawione na nowo będą krawężniki - mówi Mariusz Chałupnik, inspektor do spraw komunikacji społecznej w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu. - Od wczesnych godzin porannych wykonawca inwestycji rozkładał tymczasowe oznakowanie i zwoził sprzęt budowlany.

- Remont wyspy rozdziału ma potrwać około dwóch tygodni, czyli do końca roku szkolnego- mówi Mariusz Chałupnik. - Kiedy ruch na drogach będzie już mniejszy, wtedy zaczną się roboty związane z naprawą jezdni.

Czas trwania całego remontu, który obejmie blisko dwukilometrowy odcinek do skrzyżowania ulicy Wrocławskiej z Nysy Łużyckiej i Niemodlińską do skrzyżowania z Partyzancką i Domańskiego, to około trzech miesięcy.