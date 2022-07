Muzeum Śląska Opolskiego zaprasza na finisaż dwóch wystaw i koncert na tarasie

Wystawa "Rzeczy piękne. Tkaniny Marii Bujakowej" to pierwsza od wielu lat monograficzna wystawa poświęcona artystce, zajmującej istotne miejsce w gronie projektantek i twórczyń tkanin drugiej połowy XX wieku. Ekspozycja obejmuje trzy rodzaje obiektów: tkaniny unikatowe, kilimy wykonywane w Zakopiańskich Warsztatach Wzorcowych oraz projekty. Całość uzupełniają fotografie i dokumenty artystki.

Tej ekspozycji towarzyszy wystawa „Rzeczy praktyczne. Krótka historia tkania”. W sposób syntetyczny ukazuje ona to wszystko co poprzedzało tworzenie rzeczy pięknych. Człowiek od najdawniejszych czasów wykorzystywał rośliny włókniste oraz przędzę pochodzenia zwierzęcego do produkcji tkanin odzieżowych i ozdobnych.

W sobotę, 30 lipca, o godz. 15 nastąpi finisaż obu wystaw. Podczas ostatniego oprowadzania przewodniczkami będą: dr Bogna Szafraniec - kuratorka wystawy tkanin Marii Bujakowej oraz Marta Tobiasz z Działu Archeologicznego MŚO, która mówić będzie o historii tkania. Wstęp wolny.