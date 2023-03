Na drodze pod Olesnem stanął taki oto fotoradar. Zamontowano go na pieńku po wyciętym drzewie!

Na mapie Google ktoś już zdążył zaznaczyć fotoradar w Obłąkach, oznaczając go jako... atrakcję turystyczną.

Nietypowy fotoradar rzeczywiście wzbudza zaciekawienie.

Chodzi o to, że charakterystyczną żółtą obudowę fotoradaru ktoś zamontował na pieńku po wyciętym drzewie!

Stoi przy drodze wojewódzkiej nr 494, w miejscowości Obłąki koło Bodzanowic. To niedaleko granicy województw opolskiego i śląskiego.

- Mimo iż to atrapa, ten fotoradar działa! Działa na kierowców, bo hamują na jego widok - mówi pan Alojzy, którego dom stoi w Obłąkach przy ruchliwej drodze wojewódzkiej. - Tu jest naprawdę niebezpiecznie. Jest długi prosty odcinek drogi, więc kierowcy jeżdżą bardzo szybko. Wiele razy zdarza się, że tutejszy mieszkaniec chce skręcić w lewo i zatrzyma się, to kierowcy jadąc za nim wyprzedzają go!