Święto Wojciechowe 2024 w Opolu. Program imprezy, atrakcje. Dlaczego warto się wybrać?

Święto Wojciechowe w stolicy regionu odbywa się od 2017 roku. Wydarzenie, za sprawą atrakcji i wyjątkowego rozmachu, przyciąga gości z całego województwa.

- Święty Wojciech to patron Opola, a jego kult jest tak stary, jak nasze miasto - mówi Łukasz Śmierciak z opolskiego ratusza. – Według legendy ten praski biskup i misjonarz w X wieku przybył do opolskiego grodu, by chrzcić i nauczać. Działo się to tutaj, na wzgórzu, które do dziś przez mieszkańców jest nazywane górką, a my przez kwietniowe święto chcemy przypomnieć o tych wydarzeniu sprzed wieków.