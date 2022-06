Na osiedlu pod Ozimkiem pojawił się nietypowy zwierz. Co to takiego?

- To było w miniony wtorek (31.05) Wyjeżdżałem akurat do pracy. Spojrzałem i nie mogłem uwierzyć w to, co widzę, bo po osiedlu spacerował biały jelonek – mówi pan Dominik z Jedlic pod Ozimkiem. – Zacząłem powoli iść w jego kierunku, żeby zrobić mu zdjęcie. Podszedłem bardzo blisko, bo może na odległość 5 metrów. Dopiero wtedy spłoszył się i uciekł. Zaskoczyła mnie ta jego odwaga.

Pan Dominik po raz pierwszy spotkał na swojej drodze tak nietypowe zwierzę. – Wyglądał mi on na jelenia albinosa. To był młody osobnik. Zacząłem szukać informacji na ten temat i okazało się, że białego jelenia spotkał m.in. ktoś pod Wrocławiem. Tam był to dorosły samiec – mówi. – Pokazałem zdjęcia znajomym, ale oni też nie mogli się nadziwić. Żartowali, że niektórzy po alkoholu widzą białe myszki, a ja widziałam jelenia.