DomExpo w Opolu nie będzie wyburzony! Budynek zostanie wpisany do rejestru zabytków, chcą tego także jego właściciele

Oburzenie planami wyburzenia było ogromne. Swój głos sprzeciwu wyraziły władze Opola, pracownicy Muzeum Śląska Opolskiego, środowisko muzealników i architektów, mieszkańcy miasta oraz konserwator zabytków Monika Ożóg, która podjęła decydujące kroki w celu ochrony budynku. Po rozmowach z pełnomocnikami domExpo, doszło do porozumienia. Właściciele obiektu zdecydowali nie tylko zatrzymać plany rozbiórki, ale również zainicjować procedurę wpisania budynku do rejestru zabytków.

- Po spotkaniach z pełnomocnikami domExpo, zdecydowano o przyspieszeniu procedury wpisania budynku do rejestru zabytków. Rozmowy te zmieniły ich podejście i teraz sami dążą do ochrony obiektu właśnie poprzez wpisanie go do rejestru zabytków. To była przełomowa decyzja – tłumaczy nto Monika Ożóg, opolska konserwator zabytków.