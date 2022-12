Najdroższe rośliny świata. Sprawdź, ile kosztują i czym można je zastąpić, żeby nie zbankrutować

Kosztowne gatunki i odmiany roślin

Dopiero z czasem wiele gatunków wprowadzono do masowej i profesjonalnej uprawy w Europie czy USA, ciągle też są hodowane nowe odmiany. Niektóre z nich początkowo osiągają wysokie ceny, tak było choćby z uroczym filodendronem Birkin , który początkowo był prawdziwym rarytasem, a obecnie można go kupić w markecie za ok. 20 zł. Podobnie spopularyzowały się niektóre storczyki, które jeszcze niedawno należały do wyjątkowo kosztownych roślin. Falenopsisy czy kilka innych gatunków można nabyć nawet w supermarkecie, jednak nadal wśród storczyków (czyli orchidei) jest wiele gatunków i odmian kolekcjonerskich oraz ekstremalnie drogich.

Dlaczego niektóre rośliny są drogie?

Cebulka tulipana kosztowała tyle co dom z gospodarstwem

Do roślin, które kiedyś kosztowały majątek – i to dosłownie – należą tulipany. Trudno w to uwierzyć, bo jesienią ich cebulki można kupić naprawdę za kilka złotych. Jednak w Holandii w XVII wieku bogaci mieszczanie dosłownie oszaleli na punkcie tych kwiatów. Były one w Europie pewną nowością, jednak prawdziwą karierę zrobiły dopiero, gdy na skutek wirusa pstrości tulipanów atakującego cebule tych roślin, kwiaty zaczęły przybierać niezwykłe kolory i formy. Ceny tulipanów rosły w niewiarygodnym tempie i skali (przyczyniły się do tego też spekulacje cenami). Doszło do tego, że za szczególnie ciekawe okazy płacono równowartość majątku ziemskiego lub kilkuletniego dochodu bogatego kupca. Ta moda trwała kilkanaście lat, ale przeszła do historii ogrodnictwa i sztuki jako „tulipanowa gorączka” lub „tulipanomania”, a do podręczników ekonomii – jako pierwsza bańka giełdowa.