Najlepsze oferty pracy na Opolszczyźnie w październiku 2022. Za minimum 7 tys. zł

Drożyzna dobija Opolan. Dlatego spora część mieszkańców regionu rozgląda się za zmianą pracy na lepiej płatną. Pomimo oznak zbliżającego się kryzysu gospodarczego sytuacja na rynku pracy wciąż jest bardzo dobra.

Bezrobocie w regionie wciąż jest relatywnie niskie a w urzędach pracy całkiem sporo ofert. Przejrzeliśmy najciekawsze z nich. Cóż, na kolana nie powalają, wciąż bardzo wiele propozycji to stawki okolicy najniższej krajowej. Ale jest także trochę ogłoszeń z całkiem niezłymi kwotami.

W naszej galerii znajdziecie najlepiej płatne oferty.

Jeśli któraś Was zainteresuje, to o szczegóły możecie pytać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu albo w waszych powiatowych pośredniakach. Podobne zestawienia będziemy dla Was przygotowywać częściej.