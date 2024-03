Najlepsze śląskie słowo to... Zobaczcie, jakie słowa ze śląskiej godki wybrali nasi czytelnicy! Mirosław Dragon

Naszych czytelników zapytaliśmy o to, jakie śląskie słowo jest ich zdaniem najlepsze. Odpowiedzi było bardzo dużo. Co jedna, to lepsza! Sami zobaczcie! Wybraliśmy 20 tych słów, które były najpopularniejsze w Waszych odpowiedziach.