Najmniejsze województwo ma najmniej atrakcji turystycznych. Według badań GUS tylko 1 procent turystów w kraju wypoczywał w naszym regionie

Tylko co setny turysta trafił akurat do nas. Na prawie 24 miliony turystów krajowych i zagranicznych, korzystających w roku 2022 z noclegów w Polsce, na Opolszczyźnie nocowało 235 tysięcy ludzi. 80 tysięcy przyjechało do stolicy województwa, z czego 14 tysięcy, to byli turyści zagraniczni. Dla porównania - na Mazowszu nocowało 5 milionów ludzi.

Całe województwo odwiedziło 26 tysięcy turystów zagranicznych i tu nie jesteśmy najgorsi. Do województwa świętokrzyskiego trafiło 4 tysiące zagranicznych turystów mniej, ale do górskiej Małopolski – prawie 950 tysięcy.

Nie mamy wielkich turystycznych atutów, morza czy wysokich gór. Brakuje nam także bazy noclegowej.

W roku 2022 na terenie Opolszczyzny działało 120 obiektów noclegowych na 6,8 tysiąca miejsc i była to najmniejsza liczba spośród 17 województw. Drugie od końca jest świętokrzyskie z 227 obiektami noclegowymi. Najlepsze pod tym względem województwo pomorskie może przyjmować turystów w 1380 hotelach, pensjonatach, schroniskach czy w innej bazie noclegowej. Nawet na Podlasiu albo w Świętokrzyskim baza noclegowa jest dwa razy pojemniejsza niż u nas.