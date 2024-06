Najpiękniejsze samochody elektryczne zjadą się do Dobrodzienia. Można się będzie nimi przejechać

W najbliższy weekend (29-30 czerwca) w salonie Dobroteka w Dobrodzieniu będzie kolejny Electro Moto Show. W sobotę i w niedzielę w godzinach 10:00 - 17:00 można będzie wybrać się na jazdę próbną najnowszymi modelami samochodów elektrycznych.

Electro Moto Show, czyli święto samochodów elektrycznych

- Electro Moto Show to wydarzenie, promujące dobry design w samochodach elektrycznych. W roli głównej będą auta wybranych marek samochodowych i możliwość odbycia jazd testowych niektórymi z nich - zapowiada Anna Bukartyk z Dobroteki, współorganizatorka Electro Moto Show. W najbliższy weekend (29-30 czerwca) w salonie Dobroteka w Dobrodzieniu będzie kolejny Electro Moto Show. W sobotę i w niedzielę w godzinach 10:00 - 17:00 można będzie wybrać się na jazdę próbną najnowszymi modelami samochodów elektrycznych. Podczas Electro Moto Show 2024 można będzie zobaczyć oraz przetestować następujące samochody elektryczne: Volvo EX30,

Volvo EX40

BMW iX1,

BMW i5 Touring

Mercedes EQA

Toyota bZ4X

napędzana wodorem Toyota Miraj

Kia EV9

Kia EV9

Peugeot 3008 GT

Opel Astra Electric

Opel Vivaro Electric

Organizatorami Electro Moto Show są: Dobroteka, Doktorvolt oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Volvo zapowiedziało, że od 2030 roku będzie producentem wyłącznie samochodów napędzanych energią elektryczną. Znikną nawet hybrydy oraz wersje plug-in.

Zobacz najpiękniejsze samochody elektryczne i hybrydowe czołowych marek:

Wielu ekspertów motoryzacyjnych prognozuje, że do 2040 r. co drugi samochód będzie napędzany elektrycznie, a w drugiej połowie XXI wieku większość aut na drogach to będą elektryki. Na razie jednak to tylko prognozy, a na polskich drogach widok samochodu z zieloną tablicą rejestracyjną ciągle jest rzadkością. Jednak praktycznie niemal każda marka samochodowa wprowadziła na rynek przynajmniej jeden model samochodu elektrycznego. Łącznie jest już grubo ponad 100 modeli elektryków.

Czy w przyszłości elektryki zastąpią auta z silnikami spalinowymi, jak przewiduje część ekspertów motoryzacyjnych?

Kierowcy samochodów elektrycznych mają wiele przywilejów: mogą wjeżdżać na buspasy, za darmo parkują, w wielu miastach mogą wjechać w ścisłe centrum, gdzie auta kopcące z rury wydechowej mają zakaz wjazdu.

Jest jednak kilka aspektów, które hamują rozwój elektromobilności: zasięg samochodów elektrycznych, ich cena, problemy z ładowaniem, brak samochodów używanych. Bardzo ważny dla kierowców jest zasięg auta, czyli jak daleko można zajechać autem bez ładowania baterii. Oficjalnie większość producentów deklaruje, że nawet 500-550 kilometrów. Nieoficjalnie, że tak naprawdę 350-450 km. Wiele zależy od stylu jazdy. Producenci ciągle ulepszają baterie. Już niemal każdy elektryk ma system rekuperacji. Kiedy zdejmujemy nogę z gazu, samochód odzyskuje energię z jadącego auta i podładowuje baterię. Podczas jazdy elektrykiem cały czas jednak trzeba kontrolować wskaźnik zużycia baterii. I tak zaplanować podróż, żeby zdążyć do najbliższej stacji ładowania. Ładowarek do samochodów z roku na rok jest coraz więcej: są na parkingach przy autostradach oraz na stacjach paliw. Tyle że zatankowanie paliwa do samochodu trwa najwyżej 2-3 minuty, za zatankowanie elektryka może trwać nawet 7,5 godziny.

Tyle trwa załadowanie baterii do pełna. Są także superbaterie (tzw. Supercharger), które ładują do pełna baterie w nieco ponad pół godziny, ale są rzadkością. To motoryzacyjne minielektrownie, które muszą mieć własną stację transformatorową. Superchargery w całej Polsce są tylko w 11 miejscach! Amerykańska Tesla ma nawet specjalną opcję w nawigacji, gdzie po wprowadzeniu trasy doradza, gdzie się zatrzymywać i na jak długo, żeby móc podładować baterię w aucie. Dotyczy to oczywiście tylko długich tras. Na co dzień rzadko jeździmy dalej niż 400 kilometrów. Główny Urząd Statystyczny policzył, że przeciętny kierowca w Polsce robi codziennie 27-37 kilometrów. Przy takich odległościach auto można naładować nawet w domu! Większość nowych samochodów elektrycznych można naładować nawet przez zwykłą wtyczkę, ale to trwałoby bardzo długo.

Zapowiadana jest dyrektywa Unii Europejskiej, nakładająca na deweloperów obowiązek instalacji stacji ładowania. Jest jednak i druga strona tego medalu. Pobór prądu może wzrosnąć nawet o 40-50 procent, a na to polskie elektrownie nie są na razie gotowe.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!