Najtańsze wycieczki all inclusive na długi weekend sierpniowy 2023. Gdzie polecimy za mniej niż 2 tys. zł?

Ile kosztują sierpniowe wycieczki all inclusive do Włoch, Chorwacji, na Maltę i Cypr?

Kiedy jest długi weekend sierpniowy 2023? Czy trzeba brać wolne?

Sprawdziliśmy najtańsze miejsca na all inclusive w długi weekend sierpniowy

Długi weekend 12-15 sierpnia to świetna okazja, by wybrać się gdzieś na wypoczynek. W Polsce nie brakuje niezwykłych atrakcji i zacisznych miejsc, w których można wypocząć, ale warto też skorzystać z letniej pogody i wybrać się na krótki wypad gdzieś za granicę.

Polskie biura podróży oferują krótkie wczasy w różnych zakątkach Europy właśnie w terminie 12-15 sierpnia 2023. Sprawdziliśmy ceny wycieczek all inclusive w terminie 12-15 sierpnia 2023 w dwóch wariantach: dla dwojga dorosłych osób i rodzinnie 2+1. W którym kraju all inclusive kosztuje najmniej?

Najtańsze all inclusive na 15-22 sierpnia 2023 dla dwojga dorosłych

Gdzie tanio na all inclusive w sierpniu z dzieckiem?

Jak widać, ranking tanich miejsc na all inclusive w długi weekend sierpniowy 2023 wygląda podobnie w przypadku wycieczek dwóch dorosłych i par z jednym dzieckiem. Najtańszy wyjazd z dzieckiem to koszt ok. 1800 zł za osobę.

Liderami niskich cen wycieczek all inclusive w sierpniu 2023 są Bułgaria i Egipt, na podium znajduje się też Turcja lub Hiszpania. Jakie są ceny wycieczek do innych popularnych kierunków? Koszty prezentują się niezbyt zachęcająco:

Wycieczki all inclusive z dojazdem własnym. Niska cena z ryzykiem

Najtańsze są oczywiście wycieczki z dojazdem własnym. Takie rozwiązanie oznacza jednak, że sami musimy upolować najtańsze dostępne bilety lotnicze do wybranego kurortu (jeśli się nie uda, cena wyjazdu może bardzo wzrosnąć) i zorganizować sobie dojazd z lotniska do hotelu. W razie problemów z opóźnieniem lub odwołaniem lotu biuro podróży nie pomoże nam uzyskać odszkodowania. Utrudnienia organizacyjne i pewna doza ryzyka to więc dodatkowa cena za wyjątkowo tanie oferty all inclusive z własnym dojazdem.