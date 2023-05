Nietrzeźwy kierowca bez prawa jazdy wjechał w mostek w Murowie. Grozą mu dwa lata więzienia

Do zdarzenia doszło w piątek 5 maja około godziny 20. w Murowie (powiat opolski), przy ul. Polnej.

Kierujący 20-latek volkswagenem golfem stracił panowanie nad pojazdem i wjechał w barierki na mostku.

Kiedy policjanci przebadali go alkomatem okazało się, że miał 2 promile alkoholu.

To jednak nie był koniec kłopotów kierowcy. Funkcjonariusze szybko ustalili też, że nie posiada on uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Grozi mu teraz kara do 2 lat więzienia.