Nieznana historia Inspektoratu Opolskiego „Skorpion” Armii Krajowej. Potomkowie powstańców śląskich również chwycili za broń Krzysztof Marcinkiewicz

Mało kto wie, że w czasie II wojny światowej w strukturach Armii Krajowej funkcjonował Inspektorat Opolski „Skorpion”, zrzeszające ok. 3000 polskich Ślązaków z całej Opolszczyzny. Nawet dla miłośników historii jest to często mało znana wiedza. Jubileusz 80. rocznicy utworzenia Armii Krajowej to dobry czas, by przypomnieć tę historię.