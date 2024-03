Oto jak wyglądała Nysa, kiedy wkroczyła do niej Armia Czerwona. Unikatowe, kolorowe fotografie z marca 1945 roku

Od godz. 5.00 23 marca 1945 r. prowadzone było przygotowanie artyleryjskie, o 6.10 pierwsze radzieckie jednostki bojowe ruszyły do szturmu Nysy.

- Jedną z tych jednostek była 16. Gwardyjska Brygada Zmechanizowana prowadząca natarcie przez teren byłego poligonu wojskowego – pisze Maciej Krzysik na swoim blogu Nysa 1945.

Z raportu Armii Czerwonej wynika, że do godz. 7.30 zdobyty został Jędrzychów. Do południa 23 marca za to żołnierzom rosyjskim udało się przełamać linię obrony niemieckiej i dotrzeć w okolice fortu Prusy. Tutaj jednak natarcie napotkało na silny opór. Jednak Rosjanom po południu udało się przedrzeć do obecnego skrzyżowania ul. Chełmońskiego i Otmuchowskiej oraz okolice cmentarza, a także rejon ul. Ujejskiego.