Nowe, ekologiczne autobusy elektryczne wkrótce wyjadą na ulice Opola. Tak prezentują się w zajezdni MZK

Nowa technologia zapewni większe bezpieczeństwo

- Jednym z najważniejszych aspektów tych nowych autobusów jest ich zaawansowane wyposażenie techniczne. Wśród nowoczesnych rozwiązań można wymienić asystenta aktywnego hamowania, asystenta kontroli prawej strony oraz system neutralizujący wirusy i bakterie - mówi Ewelina Laxy, rzeczniczka MZK w Opolu.

Asystent aktywnego hamowania to innowacyjne rozwiązanie, które firma Solaris po raz pierwszy zastosowała w swoich pojazdach. Ten system jest w stanie rozpoznać przeszkodę na drodze i natychmiast wysłać ostrzeżenie do kierowcy, a w sytuacjach awaryjnych potrafi nawet samoczynnie zatrzymać autobus, co przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa na drodze.