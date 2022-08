Nowe hybrydowe radiowozy wyjechały na opolskie drogi. Zobacz jakie mają osiągi [ZDJĘCIA]

- Opolscy policjanci sukcesywnie uzupełniają swoją flotę o nowe jednostki napędowe. Zakupione samochody są niewątpliwie dużym wsparciem w codziennej służbie i przyczyniają się do komfortu pracy. Dodatkowo są ekonomiczne, ponieważ są to samochody hybrydowe . Świetnie sprawdzają się podczas codziennej służby - tłumaczy kom. Jarosław Gajos, naczelnik wydziału transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Ile mają koni? Jakie spalenie?

Nowe radiowozy Suzuki Swace posiadają silnik spalinowy i hybrydowy o łącznej mocy 170 koni mechanicznych. Ich maksymalna prędkość to ok. 200 km/h, a średnie spalanie to mniej niż 5 litrów paliwa na 100 km. Na karoserii tych pojazdów widnieje również nasze policyjne hasło „Pomagamy i Chronimy”. Koszt zakupu jednego pojazdu wraz z wyposażeniem to ok. 115 tys. zł.

Radiowozy zostały dofinansowane w połowie ze środków budżetu Komendy Głównej Policji i WFOŚiGW w Opolu w ramach zadania "Ekologiczne patrole Policji 2022 r.” Całkowita wartość projektu to ponad 900 tys. zł. Jego realizacja miała na celu wymianę najbardziej wyeksploatowanych radiowozów na nowoczesne, ekologiczne i przyjazne środowisku. W efekcie opolscy policjanci będą bezpiecznie dla społeczeństwa i środowiska dbać o bezpieczeństwo mieszkańców.