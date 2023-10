Nowe osiedle TBS w Opolu gotowe. Można się wprowadzać do 159 mieszkań przy ul. Nastrojowej w Winowie

Inwestycja, którą zrealizowało Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego kosztowała 52 miliony złotych.

- Nowe lokale na najem, z dopłatą do czynszu i co ważne z opcją dojścia do własności, to kolejna świetna inwestycja mieszkaniowa naszej spółki - dodaje prezydent Wiśniewski.