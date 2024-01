Nowe parkingi i rozwój MZK, zamiast przebudowy Ozimskiej w Opolu. Przedstawiciele PiS mają swoje pomysły na odkorkowanie miasta

Ostatnim pomysłem na rozwiązanie problemu korków w stolicy regionu jest budowa obwodnicy południowej Opola, która, zdaniem organizatorów konferencji, była obiecywana w minionej kampanii przez polityków PO i PSL.

Do pomysłów krytycznie odniósł się rzecznik prasowy ratusza Adam Leszczyński.

- Z jednej strony krytykują pomysł przebudowy Ozimskiej, argumentując to korkami, z drugiej chcą budowy parkingów przy Opolaninie (parking działa tam od lat) oraz na terenie rekreacyjnym przy Katowickiej, w pobliżu Ozimskiej, co spowoduje wtłoczenie kolejnych samochodów do centrum miasta. Krytykują także budowę buspasów, jednocześnie apelują o rozwój komunikacji miejskiej - wskazał Leszczyński.