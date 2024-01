Obrońcy praw zwierząt chcą obowiązkowego czipowania psów i kotów. Dzięki temu ma zniknąć problem bezdomności czworonogów

O obowiązkowym ewidencjonowaniu zwierząt domowych w Polsce mówi się od 10 lat. Pomimo tego nadal jesteśmy jedynym krajem w Unii Europejskiej (poza Niemcami, gdzie w różnych landach stosuje się różne rozwiązania), który nie ma takiego wymogu.

Zmiany przygotowuje natomiast Komisja Europejska, która chce w ciągu 5 lat stworzyć centralną bazę danych o zwierzętach domowych, obejmującą wszystkie kraje unijne.

Projekt krajowej ustawy przygotowuje stowarzyszenie „Prawnicy na Rzecz Zwierząt” z udziałem innych organizacji. Przewiduje on nałożenie na właścicieli psów i kotów obowiązku zakładania im czipów, wpisywanych do centralnej cyfrowej ewidencji, prowadzonej przez którąś z państwowych instytucji. Za nie stosowanie się do tego obowiązku ma grozić kara grzywny.

Czipowaniem mają się zajmować przychodnie weterynaryjne, pobierając za to ujednoliconą opłatę (obecnie jest to średnio w kraju ok. 90 złotych, z wpisaniem do bazy danych). Baza, oprócz podstawowych informacji o zwierzęciu, będzie zawierać dane właściciela. Wszelkie zmiany zapisów o posiadaczu mają być dokonywane na podstawie pisemnej umowy kupna