Obwodnica piastowska Opola oficjalnie otwarta. Nowa droga ma 4 kilometry i łączy obwodnicę północną z węzłem na ul. Niemodlińskiej w Opolu

Budowa obwodnicy piastowskiej pochłonęła ostatecznie około 135 mln zł.

Pierwsza część trasy - od węzła na obwodnicy północnej do zjazdu z estakady nad rondem na ul. Wrocławskiej jest dwupasmowa. Za estakadą trasa zwęża się do drogi jednojezdniowej i taka już pozostaje do ul. Niemodlińskiej.

- Jednakże na tym drugim odcinku wykonano już prace przygotowawcze pod realizację drugiego pasa jezdni w przyszłości - zaznacza Ireneusz Kłysz, inżynier kontraktu na budowie obwodnicy piastowskiej.

Na całej długości obwodnicy piastowskiej obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 km/h. Uzasadniane jest to faktem, że droga przebiega przez teren zabudowany.

- Ta trasa wydatnie odciąży ruch na Zaodrzu. Ułatwi dojazd z centrum handlowego Karolinka, do Centrum Wystawienniczo-Kongresowego, strefy ekonomicznej, a w przyszłości do nowego stadionu. Ta droga ma ruch upłynnić. Ale to nie ma być tor wyścigowy - zaznacza Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola.