Oni debiutują w wyborach. Kandydują nie od parady. Odwagi i pomysłów im nie brakuje

Dlatego jako radna chciałaby się skupić przede wszystkim na problemach ludzi młodych i przedsiębiorców.

- Aby młodzież zatrzymać, są potrzebne miejsca pracy, czyli odpowiednie warunki dla przedsiębiorców, żeby chcieli tu inwestować – wyjaśnia Justyna Kowol. - Jeżeli Opole będzie miastem na tyle kompaktowym, przyjaznym, wygodnym, oferującym wszystko co do życia potrzeba, to młodzi nie będą emigrować. Jeżeli jest gdzie mieszkać i pracować, zarobki nie odbiegają do zarobków w Krakowie, Wrocławiu czy w Warszawie, to po co się stąd ruszać? – przekonuje.