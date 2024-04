Opolscy maturzyści modlili się na Jasnej Górze. Blisko 800 osób zaniosło tam swoje prośby

- Zależy nam na tym, żeby nie skupiać się na tym, że wydarzy się jakaś magiczna historia między tą pielgrzymką a ich maturą, że Matka Boża zaczaruje im długopisy. To nie tak – żartuje ksiądz Łukasz Knieć, diecezjalny duszpasterz młodzieży. – Natomiast bardzo nam zależy, żeby, kiedy tutaj są, spojrzeli trochę głębiej w to miejsce, ale też żeby to miejsce zmobilizowało ich do głębszego wejrzenia w swoje życie, aby zadawali sobie pytania, jakie to życie ma być. To miejsce było przełomowym dla setek tysięcy ludzi. Wierzę, że może być tak też z nimi. Nie dlatego, że taką fajną pielgrzymkę zorganizowaliśmy, a dlatego, że tutaj działa łaska Boża.