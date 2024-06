Opolagra 2024. Największa wystawa rolnicza w Polsce zgromadziła tłumy odwiedzających. Tak było drugiego dnia imprezy

Opolagra 2024. Tłumy zwiedzających

Opolagra to wydarzenie o imponującej skali, które może przyciągnąć nawet 40 tysięcy osób z całego kraju. Tegoroczna edycja odbywa się na 42 hektarach powierzchni wystawienniczej, co czyni ją jedną z największych imprez tego typu w regionie. Na wystawie prezentowane są wszystkie aspekty produkcji rolniczej, od najnowszych maszyn rolniczych po innowacyjne rozwiązania w hodowli zwierząt.

Jedną z największych atrakcji Opolagry są pokazy maszyn rolniczych w trakcie pracy. UNIA GROUP zaprezentowała m.in. zmodernizowane rozsiewacze do nawozów i wapna oraz nowy opryskiwacz EGRET, który może poszczycić się zbiornikiem głównym o pojemności do 3000 litrów. Z kolei MaszynEra to wyjątkowa atrakcja dla fanów marki John Deere. Na zlocie można zobaczyć maszyny wyprodukowane przed rokiem 2000, wziąć udział w paradzie klasyków oraz licznych konkursach, w tym sprawnościowych i wiedzy o historii marki.