Na Placu Wolności w Opolu trwa 29. Festyn Fundacji Dom. Ta impreza wpisała się w serca opolan

- Dziś mamy święto Fundacji: święto rodzin fundacyjnych, święto naszych pracowników. To czas kiedy możemy się razem spotkać. Pracujemy już w czterech lokalizacjach i tak naprawdę prawie nigdy się wszyscy w jednym miejscu nie widujemy. Dzisiejsze wydarzenie to także okazja by poznać naszą fundację ze strony bardziej rozrywkowej, a przy okazji zobaczyć próbkę tego co na co dzień robimy w naszej pracy terapeutycznej - mówi Małgorzata Jagieluk prezes zarządu Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.