Opolanin miał organizować krwawe walki psów! Proceder mógł mieć zasięg europejski

Jak ustaliliśmy, śledczy z Małopolski wpadli na trop nielegalnych walk psów, gdy na ich celowniku znalazł się Roman B., mieszkaniec jednej z podopolskich miejscowości. Mężczyzna wcześniej usłyszał zarzut oszustwa, a policjanci – przeszukując jego miejsce zamieszkania – znaleźli sporo filmów, dokumentujących krwawy proceder.

Zwierzęta były szkolone do tego, by zabijać. Dla słabszego z nich, walka najczęściej kończyła się śmiercią. Roman B. wpadł dzięki pracy policjantów z Komisariatu II Policji w Opolu i funkcjonariuszy zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej.

- Zatrzymany mężczyzna miał prowadzić tresurę psów ras agresywnych tak, by nadawały się one do walk, a także organizować nielegalne widowiska, noszące znamiona okrucieństwa wobec zwierząt - wyjaśnia asp. Agnieszka Nierychła z Komendy Miejskiej Policji w Opolu.