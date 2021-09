Opole. Będą zmiany w radzie miasta. Klub PiS spodziewa się wzmocnienia Piotr Guzik

Opole. Będą zmiany w radzie miasta. Klub PiS spodziewa się wzmocnienia Piotr Guzik Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Do trzyosobowego klubu PiS w radzie miasta Opola może wkrótce dołączyć Krystyna Duda, żona Antoniego Dudy, byłego posła PiS i stryja prezydenta RP. Ma bowiem prawo do objęcia mandatu radnej po Arkadiuszu Sz., który stracił go z racji prawomocnego skazania za jazdę samochodem bez ważnego prawa jazdy.