Nieoficjalnie: Marcin Ociepa zrezygnował ze stanowiska wiceszefa klubu PiS w Sejmie

Marcin Ociepa (szef OdNowy, która jest frakcją w klubie Prawa i Sprawiedliwości), były wiceminister Ministerstwa Obrony Narodowej w rządzie Zjednoczonej Prawicy, zrezygnował ze stanowiska wiceszefa klubu Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie - ustalił portal Gazeta.pl. Kością niezgody miał być fakt, że PiS nie dotrzymała słowa, jeśli chodzi o miejsca dla ludzi OdNowy na listach w nadchodzących wyborach samorządowych. Opolski polityk miał wysłać w tej sprawie list do Mariusza Błaszczaka, szefa klubu PiS oraz prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego.

Wysłaliśmy do Marcina Ociepy prośbę o skomentowanie tych doniesień oraz zapytanie, czy razem ze swoimi posłami zamierza opuścić klub PiS. Do momentu publikacji tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Szef OdNowy odniósł się natomiast do całej sytuacji w mediach społecznościowych.