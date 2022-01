Opole. Ciąg dalszy konfliktu wokół Talentowni. Prezes fundacji odpiera zarzuty miasta

Fundacja od 2,5 roku najmowała od Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu blisko 300 metrowy lokal przy ul. Barlickiego 13, tuż obok Toropolu. Odbywały się tu zajęcia poświęcone rozwojowi osobistemu dla dzieci, młodzieży i dorosłych, m.in. Festiwal Wege, Festiwal Prezentów czy Noc Talentów. Konflikt rozpoczął się w grudniu, gdy społecznicy otrzymali informację przypominającą, że umowa wygasa za pół roku. Miasto zapowiedziało też, że nie zamierza jej przedłużyć.

- Było to dla nas zaskoczeniem. Gdy wprowadzaliśmy się do lokalu, prezydent obiecał, że jeśli będziemy aktywni, to umowa zostanie przedłużona – wspomina Piotr Koziol. - Zrobiliśmy w tym czasie wiele dla opolan, m.in. dla seniorów, dzieci niepełnosprawnych czy zagrożonych wykluczeniem. W mieście wisiały nawet billboardy z moim wizerunkiem, bo ratusz podziękował nam w ten sposób za to, że w czasie pierwszego lockdownu prowadziliśmy darmowe zajęcia online dla dzieci.