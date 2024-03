Opole jak Londyn i Paryż. Miasto przystąpiło do programu UNICEF Miasto Przyjazne Dzieciom. Żeby dzieci mogły rozwinąć skrzydła

Opole przystąpiło do programu UNICEF Miasto Przyjazne Dzieciom. To międzynarodowy program, który ma na celu zagwarantowanie najmłodszym mieszkańcom miast jak najlepszych warunków do życia i rozwoju, a także aktywizowanie dzieci do brania czynnego udziały w życiu miasta. Już 7 polskich miast w nim uczestniczy. Na tej liście wkrótce może znaleźć się także Opole