Opole. Młodzi obchodzili w piątek Ogólnopolski Dzień Tumbo. Solidaryzowali się z dziećmi i młodzieżą w żałobie

Ogólnopolski Dzień Tumbo to inaczej dzień solidarności z dziećmi i młodzieżą w żałobie. Przypada 21 listopada.

- Ten flash mob to była w całości inicjatywa i pomysł uczniów – podkreśla Barbara Chyłka, koordynatorka wolontariatu w opolskim hospicjum „Betania”. – Ponieważ 21 XI wypada w niedzielę, postanowili przyjść i zrobić sobie zdjęcie na tych schodach piątek. Mają pomarańczowe akcesoria, bo symbolem tego dnia jest pomarańczowy słoń. Nie tylko o zdjęcie chodzi, ale o to, by mówić o śmierci i o emocjach, które jej towarzyszą. Nie bać się szukać w takiej trudnej sytuacji pomocy psychologicznej. Młodzi, których bliscy odeszli w naszym hospicjum, mogą na takie wsparcie liczyć. Powinni wiedzieć, że nie są sami. ZSZ nr 4 pamięta o tym dniu już po raz trzeci.