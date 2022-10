Opole znów potwornie zakorkowane. Zamknięty wiadukt na ul. Krapkowickiej pogorszył i tak nienajlepszą sytuację Mateusz Majnusz

Przebudowywany przejazd pod wiaduktem kolejowym nad ulicą Krapkowicką to jeden z bardziej niebezpiecznych punktów na komunikacyjnej mapie Opola.

Drogowcy i kolejarze po raz kolejny przystąpili do remontu wiaduktu w ciągu ulicy Krapkowickiej, która przez najbliższy rok będzie nieprzejezdna. Oznacza to, że kierowcy przejeżdżający przez Opole powinni uzbroić się w cierpliwość i wystarczająco wcześnie wyjechać z domu, aby punktualnie dojechać do pracy.